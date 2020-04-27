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Сыктывкарка рассказала, как родила в разгар пандемии коронавируса

Сыктывкарка рассказала, как родила в разгар пандемии коронавируса

27 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Ирины Сенюковой / Сыктывкарка рассказала, как родила в разгар пандемии коронавируса
Женщина осталась наедине с новостями о распространении инфекции

В Сыктывкаре c 31 марта ввели режим обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. И, конечно же, даже в это жутковатое время рождаются дети. Копирайтер портала PG11.ru Ирина Сенюкова рассказала, каково это - родить ребенка в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Для Ирины это уже третьи роды. Сыктывкарка рассказала, что на последних сроках каждую неделю появлялась в женской консультации минимум три раза.

- Каждую неделю делать КТГ - проверить пульс у малыша; сделать мини-УЗИ и посетить своего врача. Я ходила в женскую консультацию как на работу. Добиралась строго на такси, от автобусов отказалась. Обязательно в маске. Чем больше информации о пандемии узнавала, тем тревожнее было выходить из дома. Но выбора особо не было.

Ирина поделилась, что на каком-то этапе возник страх боли, а потом к нему добавился и страх заболеть коронавирусом. Горожанка объясняет этот страх тем, что нельзя пить никаких лекарств, чтобы не навредить ребенку. Принимать меры по защите своей семьи против коронавируса будущая мама начала уже в феврале:

- В феврале детям устроила витаминный бум, чтоб они не заболели. И заставляла чаще мыть руки, полоскать горло и нос. Мыла чаще полы в доме, ходила в маске, которую подарила знакомая. Не посещала людные места, торговые центры. Продукты покупала в магазине рядом с домом. И все. Как только закрыли школы, отправила детей к родителям. Там свой дом, хоть воздухом подышат. Да и мне спокойнее было, ведь не знаешь, когда все начнется. Кота тоже отправила с детьми на самоизоляцию.

Перед самыми родами Ирина осталась совсем одна:

- Муж на вахте, но из-за коронавируса застрял там и я осталась одна с информацией об этом вирусе. Любой чих или кашель вызывал тревогу. В какой-то момент поняла, что так нельзя. И отключилась от пандемических новостей. Стала осваивать технику самогипноза. Хорошая штука, очень помогло в родах. Смотрела разные видео, узнала много нового о том, как малыш появляется на свет.

Тревога будущей мамы усилилась, когда она узнала о случаях заражения в республиканской больнице:

- Стало тревожно. Если бы позволяли условия, предпочла бы рожать дома. Но этот вариант заранее не продумывала, поэтому не рассматривала. Часто мелькали мысли о том, что раньше женщины рожали в банях и без врачей. Вспомнился какой-то фильм, где женщина родила в сугробе. Но все это были непонятные беременные мысли. В итоге я, конечно, поехала рожать в роддом. Выбрала кардиоцентр. Приняли меня хорошо. Но сказали, что поступила девушка, которая контактировала с кем-то, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Сначала эта информация напрягла, но потом я отогнала все мысли. Будь что будет.

Ирина рожает не в первый раз и роды в этом году для нее были необычными:

- Роды длились чуть дольше обычного и все шло не по моему сценарию. Приходилось перестраиваться. Помог самогипноз и профессионализм врачей. Они объясняли каждый шаг: что делают и почему. За это спасибо огромное им! Никакой грубости, панибратства не почувствовала. Боль была, конечно, но как только малышка появилась на свет, все остальное исчезло.

После родов, как рассказала Ирина, началось все самое интересное:

- Каждое утро просыпалась от того, что мне измеряли температуру. Потом мы вели малышей на осмотр. Им тоже меряли температуру. Затем детей обследовала тысяча врачей. Моей малышке сделали четыре вида УЗИ, проверили сердце. Ее осмотрел окулист, проверили ушки. Даже уровень кислорода в крови измеряли. Из палат выходить можно было только в халате, который надо было снять, как только возвращаешься туда. Подход к ребенку только через мытье рук. Когда водили на обследование в другой корпус, заставляли надевать фланелевый халат с длинными рукавами, маску. Детей укутывали в одеяло, закрывали им рот и нос. По приходу халаты снимали вне комнаты и сразу отдавали в стирку.

Ирина поделилась, что не принимали никаких передачек, а на выписку пускали не больше одного человека. 

- На выписке мужа не было, он до сих пор на вахте. Встречали брат и семья тети уже за территорией роддома. Я отказалась от торжественной выписки, но все получилось очень красиво. Дети хотели встретить, но я попросила не везти их. Мы встретились через пять дней после выписки. Радости от этого не убавилось.

Как рассказала Ирина, когда новорожденной выбирали имя, появлялись варианты Ковида, Пандемия, Каролина, но никто всерьез их, конечно же, не рассматривал. Несмотря на то, что период пандемии не назовешь благоприятным для рождения детей, Ирина убеждена, что родила вовремя:

- Общаюсь с девочками из Питера. Там роддом за роддомом закрывается из-за «короны». И многие, кто планировал партнёрские роды, отказались от них, ведь сейчас нельзя. Никого в роддом, кроме беременных, не пускают. 

Больше всего в происходящем Ирину впечатлило, что детей обследовали от А до Я:

- Скорее всего это из-за того, что самоизоляция продлится дольше и обследовать детей в месяц не получится.

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Редакция портала PG11.ru от всего сердца поздравляет Ирину Сенюкову с рождением дочки! Желаем и маме, и новорожденной крепкого здоровья, любви и успехов во всех начинаниях!

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