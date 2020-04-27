Спасатели из Коми исполнили зажигательный брейк в полном обмундировании (видео)27 апреля 2020
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@mchs_komi
Ролик получился поистине впечатляющим
Вы знали, что брейк-данс стал олимпийским видом спорта? А вот спасатели Республики Коми знали, и не только знали, но и сняли ролик, где сами его исполнили. Пост с зажигательным исполнением от сотрудников МЧС появился в Instagram ведомства.
Ролик демонстрирует, насколько в хорошей форме находятся наши спасатели, и что они способны не только работать, а находить время для увлечений даже на затяжном дежурстве по случаю режима повышенной готовности.
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#МЧСзаЗОЖ Всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни - девиз каждого пожарного и спасателя. И даже находясь на круглосуточном двухнедельном дежурстве, введенном в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, работники пожарной части № 26 в Ижме находят возможность поддерживать форму, занимаясь в свободное от выездов время брейк-дансом. А Вы знали, что это направление в прошлом году вошло в число олимпийских видов спорта? Наши пожарные решили максимально усложнить задачу и исполнили акробатические и силовые трюки в боевом обмундировании. А вам слабо? Автор и участник видео @chihin_pro777 #МЧС #МЧСКоми #пожарные #спасатели #ЗОЖ #спорт #коми #сыктывкар #мчсроссии. @mchs.russia