Спасатели из Коми исполнили зажигательный брейк в полном обмундировании (видео)

Вы знали, что брейк-данс стал олимпийским видом спорта? А вот спасатели Республики Коми знали, и не только знали, но и сняли ролик, где сами его исполнили. Пост с зажигательным исполнением от сотрудников МЧС появился в Instagram ведомства.

Ролик демонстрирует, насколько в хорошей форме находятся наши спасатели, и что они способны не только работать, а находить время для увлечений даже на затяжном дежурстве по случаю режима повышенной готовности.

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