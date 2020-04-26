Фото дня в Сыктывкаре: солнце «запуталось» в ветках деревьев

На этой неделе солнце было в Сыктывкаре редким гостем. И тем не менее, оно нет-нет да попадало в объективы камер горожан. На днях, например, очень удачное фото сделал Илья Раковский. Ему удалось поймать солнышко в фокус, когда оно силилось выпутаться из ветвей деревьев в одном из скверов Сыктывкара. К сожалению, задержать светило надолго, чтобы горожане могли как следует зарядиться его теплом, берёзам и осинам не удалось. Но их попытка заслуживает того, чтобы попасть в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.