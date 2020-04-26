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Названы цены на охотничьи путевки на весенний сезон в Коми

Названы цены на охотничьи путевки на весенний сезон в Коми

26 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: pixabay.com
Разброс получился немаленький

Стало известно, сколько будут стоить путевки на текущий охотничий сезон в Коми. В зависимости от типа и местности, а также от того, кто покупает, цены на них составят от 450 до 2 500 рублей. Такую информацию опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» республиканское общество охотников и рыболовов.

В Коми утвердили цены на охотничьи путевки на весенний сезон. Документ, в котором расписан «прайс», сейчас активно расходится по Сети.

По традиции, дешевле охота обойдется для тех, кто планирует отправиться за зверем в сельские районы республики - в Прилузское, Троицко-Печорское, Койгородское, Усть-Вымское, Визингское, Корткеросское, Княжпогостское, Косланское, Ижемское или Усть-Цилемское хозяйство. Эти люди заплатят за один сезон 1 000 рублей. Дешевле обойдется только путевка на пернатую дичь - она стоит 450 рублей.

Тем же, кто пожелает попытать охотничьего счастья в городских муниципалитетах, в пределах которых находятся Сыктывкарское, Эжвинское, Вуктыльское, Воркутинское, Печорское, Ухтинское, Сосногорское и Интинское хозяйства, придется выложить 1 600 рублей. Дороже стоит только комплексная путевка, на которую установлен ценник в 2 500 рублей.

Разумеется, есть и более доступные предложения. Однако рассчитаны они не на всех. Так, возможность приобрести специальную льготную путевку за 800 рублей предоставляется только охотникам, которые постоянно живут в сельской местности. Что же касается скидок на обычные путевки, то они распространяются только на участников Великой Отечественной войны, инвалидов, охотников в возрасте от 60 лет, а также почетных и штатных членов охотобщества.

Напомним, указ об открытии весеннего охотничьего сезона подписал в пятницу, 24 апреля, временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Это решение, которого с нетерпением ждали промысловики республики, далось руководителю региона нелегко, и пошел он на него только с условием, что граждане будут ходить в леса только по одному, без посторонних лиц. Кроме того, Уйба запретил охотиться в Коми жителям других субъектов России.

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