Фото дня в Сыктывкаре: странное природное явление в небе

Сыктывкарцы находятся в режиме самоизоляции, гуляют на балконе, дышат в форточки. Вынужденное нахождение дома очень способствует созерцанию окрестностей, неба. Вот и одному из наших подписчиков удалось запечатлеть странное явление в небе. Эти снимки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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