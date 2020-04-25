Сила духа и нежность: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

В России бушует коронавирус, люди сидят по домам. Но многим приходится выходить на опасную работу. Девушки Сыктывкара не только потрясающе красивы, но и профессиональны, и отважны. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из пяти сыктывкарских красавиц.

@_fatty_m

- Было весело минут пять, а потом стало грустно и очень мокро! Я восхищаюсь людьми, работающими в таком обмундировании сутками. Тяжелей этого дня у меня пока не было, и, надеюсь, не будет. Первый мазок отрицательный, дальше поглядим! Всем Здоровья и удачи! Чмок. #pg_beauty

@naomiiw

- Слилась уже с одеялом #карантин #сыктывкар #коми #самоизоляция #pg_beauty #pg11

@ulanovasvetlana__

- Сегодня день Венеры, а я ничего женственного не сделала. #сыктывкар #сыктывкаркоми #коми #обучениеинстаграм #инстакурс #мамасына #мамачетырех #pg_beauty #устьцильма #ижма

@kristina_tomsha_

- — Я не пользуюсь успехом у мужчин.

— Чего ты сочиняешь-то? Вокруг тебя мужики так и вьются.

— Нет, ну, успех-то, конечно, есть. Но говоpю же: я им не пользуюсь! #pg_beauty #безфильтров #фото #натуральная #немодная

@russiangirl_sportsmen

- #pg_beauty #russia #girl #photo #carantine #home #april #syktyvkar #beautiful #kiss

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации