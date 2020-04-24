Фото дня в Сыктывкаре: в безлюдный город вернулись дикие утки

Пока люди прячутся от страшной болезни, природа, похоже, и правда восстанавливается. В Эжвинском районе заметили уток, которые разгуливали прямо под окнами горожан. Эти снимки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

I-Love Life

- Народу на улице почти нет, и прямо во дворе перед домом гуляют утки. Эжва, строитель.

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