Фото дня в Сыктывкаре: солнечные вестники весны

В конце недели погода не особенно радует жителей столицы Коми, но теплые дни все же были и они успели подарить нам немного ярких красок. А наши подписчики сумели зпечатлеть их и поделиться с нами в рубрике «Фото дня».

Валентина Беспалова

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