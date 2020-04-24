Полицейским разрешать стрелять на поражение при угрозах: что об этом думают сыктывкарцы

МВД России подготовило законопроект о расширении полномочий полицейских. Сотрудников внутренних дел могут наделить возможностью стрелять на поражение при любой угрозе. Портал PG11.ru узнал мнение сыктывкарцев по этому поводу.

Министерство внутренних дел предложило внести изменения в закон «О полиции». Согласно поправкам, полицейским могут разрешить открывать огонь на поражение, если действия злоумышленника можно расценить как угрозу нападения. Кроме того, предлагается позволить сотрудникам МВД вскрывать автомобили, если это необходимо для спасения жизни, задержания преступника. В тексте законопроекта также указано, что сотрудникам полиции необходимо разрешить оцеплять или блокировать жилые дома и другие объекты.

В нашем паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» мы спросили сыктывкарцев, как они относятся к поправкам в закон.

В комментариях сыктывкарцы высказали свое мнение по поводу возможных нововведений. Большинство отнеслись к ним негативно:

Вячеслав Вадимович

Я официально заявляю, что буду стрелять в ответ. Оружие имеется.

Наталья Вилкова

Как же власть народ боится!

Сергей Майоров

Совсем крышу сносит. Ничего путного из этого не выйдет.



Иван Лапухин

Зная, какие они тугодумы и как знают закон и обязанности, думаю, будут стрелять налево и направо. А потом только разбираться.

Рома Кириллов

Мир прежним уже не будет, это понятно. Все придумывают, как увеличить геноцид.



Виктория Усатова-Комова

Это полный беспредел будет! Нельзя такой закон вводить. Людям тогда тоже полную волю дайте.

Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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