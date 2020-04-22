Фото дня в Сыктывкаре: тихая водная гладь под вечерним небом

Пришла весна, а вместе с ней снова открылись реки. К сожалению, насладиться отражением вечернего неба в водной глади сегодня могут далеко не все, но те, у кого получилось, радуют этими снимками в рубрике «Фото дня».

@darinka159k

#pg11_фотодня @progorod11

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