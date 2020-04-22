Фото дня в Сыктывкаре: тихая водная гладь под вечерним небом

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Фото дня в Сыктывкаре: тихая водная гладь под вечерним небом22 апреля 2020
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@darinka159k
Пришла весна, а вместе с ней снова открылись реки. К сожалению, насладиться отражением вечернего неба в водной глади сегодня могут далеко не все, но те, у кого получилось, радуют этими снимками в рубрике «Фото дня».
@darinka159k
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