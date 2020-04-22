Дом Шарапова: что ждет сыктывкарский памятник архитектуры после пожара

19 апреля в Сыктывкаре произошел пожар на известном памятнике архитектуры - доме Шарапова. Здание горит уже во второй раз, первый пожар случился 16 января 2018 года. Портал PG11.ru собрал информацию об этом памятнике архитектуры.

Фото: Саврасова Н.Л.

Дом Шарапова был построен мещанином Александром Шараповым в 1912 году. После Октябрьской революции владельца особняка раскулачили, и здание отошло под нужды школы. Позже в нем размещался также ясли-сад. После развала Советского союза дом какое-то время был бесхозным, пока в 1997 году его не передали Православной школе. Окончательно особняк пришел в запустение в начале 2000-х. А в 2006-м его признали памятником истории и культуры регионального значения - соответствующая табличка появилась на фасаде здания и находится там и по сей день.

Фото: Саврасова Н.Л.

По данным Национальной библиотеки Коми, Дом Шарапова представляет ценность как характерный тип крупного жилого дома в исторической застройке города конца ХIХ - начала ХХ веков, традиционной деталью которого является балкон над парадным входом в здание. Важна его градостроительная функция, так как он формирует граненую площадь на перекрестке улиц, сохраняя историческую планировочную структуру, соответствующую первому регулярному плану Усть-Сысольска 1783 года.

Дом мещанина Шарапова — это городская застройка, уникальный, единственный мещанский дом. В нем сохранены некоторые элементы, присущие городскому деревянному Усть-Сысольску. Раньше почти возле каждого городского дома был палисадник, он сохранился и здесь. Это уникальная маленькая вещь. Мы входили в Вологодскую губернию, у нас тоже была традиция ставить такие же угловые балконы как в Вологде. Даже есть описание, как жители Усть-Сысольска, подчеркивая свое богатство, на балконе ставили стол, сажали семью, ставили большой яркий самовар, пили чай и даже с балкона на балкон могли разговаривать. У нас остался один такой балкон: открытый, классический, сделанный по вологодскому стилю, - рассказал историк Игорь Сажин корреспондентам 7х7.

В 2016 году здание было сдано в аренду ООО «Квартал» сроком на 49 лет за 1 рубль в год, как объект культурного значения регионального уровня. Условием договора аренды являлось обязательство организации отреставрировать здание. Однако, по словам очевидцев, никакой работы там не проводилось.

Первый пожар

Он произошел вечером 16 января 2018 года. Возгорание быстро устранили, однако само здание серьезно пострадало. Рассматривалось несколько версий из-за чего случился пожар, в том числе и поджог. Дом Шарапова был заброшен, и там часто ночевали бомжи. Александр Сажин, министр имущественных и земельных отношений Республики Коми, отметил, что, несмотря на пожар, здание должно быть в точности восстановлено.

Второй пожар.

Пожар случился ночью 19 апреля. Как сообщают сыктывкарцы, возгорание в здании на пересечении улиц Советской и Куратова произошло в 23.50. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, которые прибыли на место происшествия спустя пару минут. Огонь не успел охватить все здание, но задымление было достаточно сильным. Очевидцы утверждали, что огонь в здании развели трое бездомных.

Мы провели опрос в нашей группе Сыктывкар. Pro Город. Новости, чтобы узнать мнение сыктывкарцев о том, что следует делать с этим домом. Большинство горожан высказались за снос и постройку нового здания.

Некоторые сыктывкарцы предположили, что здание могли поджечь.

Вера Гаврилова

Ох....кому-то мешает. Местечко хорошее. Посмотрим что будет дальше.

Елена Фогель

Кому-то место понадобилось...

Дальнейшая судьба этого памятника архитектуры остается загадкой. Мы отправили запрос в Министрой Республики Коми, на момент публикации ответа не поступило. Остается лишь надеяться на то, что город навсегда не лишиться такого исторического наследия как дом Шарапова.

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