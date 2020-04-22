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В Сыктывкаре рисунок 6-летней девочки продают за миллион рублей

В Сыктывкаре рисунок 6-летней девочки продают за миллион рублей

22 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот с сайта объявлений
Шедевр выглядит как брызги красной краски с корчиневой и синей полосами

Чего только не встретишь на сайтах объявлений: порой это могут быть необычные или даже забавные вещи. Портал PG11.ru как раз наткнулся на одно из таких.

В тексте сказано не много. Лишь то, что шестилетняя девочка хочет продать свой рисунок, чтобы помочь маме и папе. Сам по себе он представляет брызги красной краски с корчиневой и синей полосами по бокам и чем-то вроде солнца. Но самое интересно здесь цена вопроса - один миллион рублей.

Кстати, о необычном. 17 апреля вышел очередной выпуск шоу «Поле чудес», в котором принял участие житель села Выльгорт Александр Огнев и его сын Денис. Видео эфира опубликовали на YouTube Первого канала. В качестве традиционного подарка Леониду Якубовичу Александр вместе с сыном передал фляжку с промысловым календарем, тапочки с мехом барашка, вино из крыма и банку морошки.

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