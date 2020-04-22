Врио главы Коми рассказал о ситуации в регионе в шоу Александра Гордона

21 апреля в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале затронули ситуацию с коронавирусом в Коми. В ходе программы Александр Гордон спросил о ней лично врио главы региона Владимира Уйбу. На видео разговор можно увидеть с 4.38.

По данным на сутки никакой кардинально новой информации не прозвучало, кроме того, что руководитель региона назвал примерные даты пика эпидемии:

- На сегодня 507 случаев – это достаточно серьезно на наши 820 тысяч населения. Самое главное, что под наблюдением находится 4098 человек. Пик заболеваемости ждем с 30 апреля по 5-7 мая, - пояснил Владимир Уйба.

Также Владимир Уйба рассказал о том, как борются с заразой непосредственно в е «логове» - больницах:

- Мы ее (больницу) отмыли, всех пациентов вывели через обсерватор. Вирус противный, после третьей дезинфекции ждем снова смывы, но два раза после полномасштабной дезинфекции снова засевался вирус – у него высокая приставучесть и заразность. Врачи все на рабочих местах. После первой атаки мы на карантин отправили 88 человек, среди них был 31 врач – это была середина марта, так что скоро они уже все выйдут на работу. Сама же Эжвинская больница после положительных смывов ковидным госпиталем не будет, вернется к скорой помощи. Люди болеют не только коронавирусом, нужно держать койки и скоропомощные, - подчеркнул Владимир Уйба.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в регионе лабораторно подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены четыре случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. 21 пациент выздоровел.

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