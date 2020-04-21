Фото дня в Сыктывкаре:«Там, где начинаются истории»

Железные дороги в России - это место, где начинаются новые главы в жизни людей. Именно они уносят нас в другие города, к новым знакомым и будущим свершениям. Уносят нас от того, что мы не хотим больше видеть или разделяют нас с теми, без кого мы не можем жить. Так или иначе - на рельсах начинается и заканчивается бесконечность историй. Поэтому сегодня в нашей рубрике «Фото дня» имненно они.

Артём Евдокимов

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