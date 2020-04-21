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Сыктывкарцы подарили ведущему «Поля чудес» тапочки с мехом и морошку (видео)

Сыктывкарцы подарили ведущему «Поля чудес» тапочки с мехом и морошку (видео)

21 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Поле чудес. Тараканы. Выпуск от 17.04.2020
В финал участникам из столицы Коми попасть не удалось

17 апреля вышел очередной выпуск шоу «Поле чудес», в котором принял участие житель села Выльгорт Александр Огнев и его сын Денис. Видео эфира опубликовали на YouTube Первого канала.

Эфир прошел 17 апреля, сыктывкарцы поучаствовали в первой тройке игроков. Семья Огневых родом из Ялты, но уже 4 года они живут в Республике Коми. В качестве традиционного подарка ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу Александр вместе с сыном передал фляжку с промысловым календарем, тапочки с мехом барашка, вино из крыма и банку морошки. К сожалению, в финал Александру выйти не удалось. Их приветствие вы можете увидеть на видео в 8.30.

Яна Огнева, жена Александра, поделилась в своем Instagram, что для нее это была спонтанная поездка, легкая на подъем девушка просто не смогла не поехать вместе со своими мужчинами.

- Вся наша семейная жизнь насыщена такими авантюрными решениями. В этом и есть мы. Наша жизнь! - пишет Яна.

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А вы хотели бы попасть на это шоу? Пишите в комментариях.

Видео Необычное

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