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Участница «Евровидения» из Коми собирает деньги на запись нового альбома

Участница «Евровидения» из Коми собирает деньги на запись нового альбома

21 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Первый канал
Певица рассказала, что считала просьбу о помощи признаком слабости

Юлия Самойлова открыла сбор денег на запись музыкального альбома. Об этом она сообщила в соцсетях.

Юлия отметила, что решение открыть сбор далось ей нелегко. Певица рассказала, что считала просьбу о помощи признаком слабости и чувствовала, что не вправе просить у людей о подобном:

- Уже больше года назад я выпустила мини-альбом "Спи".  Я стремилась создать такую музыку,  которую мне будет нравиться не только петь, но и слушать. Конечно, о вкусах не спорят, но слушателю этот альбом "зашёл", а значит, у моей команды всё получилось. Как известно, сейчас у меня нет продюсера, который вкладывал бы деньги в продакшн и продвижение моего творчества, да и вообще, во все те вещи, которые необходимы любому артисту. Всё, что у меня есть, я вкладываю в свою музыку, в людей, которые помогают воплотить её в нужном стиле. Вы знаете, у меня накопилось много хороших песен, которыми очень хочу с вами поделиться, - написала юлия в соцсети.

На данный момент у Юлии есть часть бюджета, текст и музыка. Певица ищет средства на аренду студии, саунд-дизайн и звукоинженеринг. Для записи альбома ухтинке требуется 280 тысяч рублей. Пока благотворители перечислили около 7 500 рублей.

Поддержать певицу можно простым переводом денег, либо приобрести какой-нибудь из продуктов: цифровой CD диск, файлы песен из альбома и даже ужин в ресторане с певицей. Последний обойдется в 60 тысяч рублей.

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Деньги Самойлова

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