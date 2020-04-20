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Фото дня в Сыктывкаре: новые открытия или мотивация от самоизоляции

Фото дня в Сыктывкаре: новые открытия или мотивация от самоизоляции

20 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@polen_z_
Горожане делятся своими снимками с подписчиками

@polen_z_

- Когда долго сидишь дома и все возможные дела уже переделал, мозг начинает автоматически подстрекать заниматься всякими вещами, которые я в обычной жизни не стала бы делать. Например? Например, фотографировать горящие огоньки свечь, капли воды на столе или дым от потухшей свечи. Не думала что предметная съёмка меня так затянет.
 

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