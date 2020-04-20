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День донора: как сыктывкарцам сдать кровь в период пандемии коронавируса

День донора: как сыктывкарцам сдать кровь в период пандемии коронавируса

20 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / День донора: как сыктывкарцам сдать кровь в период пандемии коронавируса
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В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции. Однако такие организации как центры переливания крови продолжают работать и им нужна помощь горожан. Портал PG11.ru узнал, как можно сдать кровь в Сыктывкаре.

20 апреля отмечается национальный день донора в России. Это праздник для всех великодушных людей, которые сдают кровь для помощи другим людям. Мы спросили у донорского центра, как они работают в режиме обязательной самоизоляции.

Служба Крови является организацией, участвующей в жизнеобеспечении населения. Ее деятельность приоритетна в сегодняшних особых условиях. Доноры - неотъемлемая часть нашей работы, - сообщает «Служба крови Сыктывкар»

Донорская организация отмечает, что никаких ограничений по доступу на станцию переливания крови нет. По их словам, донору можно нарушать карантинный режим для сдачи крови или ее компонентов.
 

Органы правопорядка не будут препятствовать сдаче крови. Если вопросы у сотрудников всё же возникнут, вы можете позвонить в нашу регистратуру по телефону 286-013 и подтвердить дату своей донации. Единственное ограничение сейчас - это приём только по предварительной записи, - сообщает организация.

За сдачу крови полагается вознаграждение. В регистратуре центра переливания крови выдается справка о совершенной донации, которая предоставляет два дня оплачиваемого отдыха. Студенты также могут использовать справку для предоставления им отпуска. В кассе выдается компенсация на питание, которая составляет 5% от установленного прожиточного минимума. На данный момент это около 722 рублей.

Также недавно сотрудники МВД сдали кровь в поддержку акции «Оставаться донором так же важно, как оставаться дома!», об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Коми. 

В этот сложный период для всей страны есть те, которым жизненно необходимо получение как самой крови, так и ее компонентов. Донорская кровь незаменима для целого ряда заболеваний. Полицейские считают, что донорство – это посильная помощь людям нашего региона, а помочь человеку может только человек!

Вы когда-нибудь сдавали кровь? Пишите в комментариях!

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