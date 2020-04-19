Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Синоптики прогнозируют холодную неделю в Коми

Синоптики прогнозируют холодную неделю в Коми

19 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Прогноз погоды на неделю с 20 по 24 апреля в Коми
Ожидается усиление ветра

На рабочей неделе в Коми ожидается похолодание. Лишь на юге региона будет теплее, чем на остальной территории республики. Прогноз составили синоптики Коми ЦГМС. 

В течение недели по республике будет преобладать холодная погода. Воздушные массы в регион будут поступать с севера, с арктической зоны. На основной территории Коми прогнозируется осадки преимущественно в виде снега, лишь в юго-западных районах в отдельные дни с дождём. В северных районах ожидается усиление ветра при порывах до 15-20 м/с, местами с метелью. Температура воздуха составит ночью -4...+1С, днём 0...+5С, в отдельные дни в юго-западных районах до +8С.

Напомним, сейчас в Сыктывкаре начали дезинфицировать улицы. Территории обрабатывают с помощью безвредных для человека, животных и растений составов дезинфицирующих средств. Первыми в столице Коми начали обрабатывать остановочные комплексы и общественные территории в центральной части города. Применяемые средства рекомендованы Роспотребнадзором и абсолютно безопасны, широко применяются в медицине и пищевой промышленности, обладают пролонгированным антимикробным действием, не вызывают аллергии. Эти вещества не провоцируют повреждения поверхностей, в том числе лакокрасочного покрытия, потому что рабочие растворы биоразлагаемы и экологически безопасны.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Погода

Читайте также: Просроченные паспорта и водительские права можно будет не менять

Новость дня

Без масок дороже: сыктывкарцы возмущены повышением цен за проезд в автобусе Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Синоптики прогнозируют холодную неделю в Коми Читать
вчера
В Коми зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом Читать
вчера
Чувственные образы и притягательные улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
16 апреля
В России перенесут парад в честь Дня Победы
07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru