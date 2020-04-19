Синоптики прогнозируют холодную неделю в Коми

На рабочей неделе в Коми ожидается похолодание. Лишь на юге региона будет теплее, чем на остальной территории республики. Прогноз составили синоптики Коми ЦГМС.

В течение недели по республике будет преобладать холодная погода. Воздушные массы в регион будут поступать с севера, с арктической зоны. На основной территории Коми прогнозируется осадки преимущественно в виде снега, лишь в юго-западных районах в отдельные дни с дождём. В северных районах ожидается усиление ветра при порывах до 15-20 м/с, местами с метелью. Температура воздуха составит ночью -4...+1С, днём 0...+5С, в отдельные дни в юго-западных районах до +8С.

Напомним, сейчас в Сыктывкаре начали дезинфицировать улицы. Территории обрабатывают с помощью безвредных для человека, животных и растений составов дезинфицирующих средств. Первыми в столице Коми начали обрабатывать остановочные комплексы и общественные территории в центральной части города. Применяемые средства рекомендованы Роспотребнадзором и абсолютно безопасны, широко применяются в медицине и пищевой промышленности, обладают пролонгированным антимикробным действием, не вызывают аллергии. Эти вещества не провоцируют повреждения поверхностей, в том числе лакокрасочного покрытия, потому что рабочие растворы биоразлагаемы и экологически безопасны.

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