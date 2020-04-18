В Коми зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Коми официально подтверждено еще 19 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 18 апреля в регионе лабораторно подтверждено 474 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Шесть пациентов выздоровело.

Напомним, 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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