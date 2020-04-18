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Чувственные образы и притягательные улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Чувственные образы и притягательные улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

18 апреля 2020 Возрастное ограничение: 6+
@kristina_tomsha_ / Чувственные образы и притягательные улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков своей красотой

Сыктывкар все еще находится в режиме самоизоляции, но это не повод унывать. Жительницы города стараются сохранять спокойствие, делают интересные снимки и продолжают ярко улыбаться. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из пяти сыктывкарских красавиц.

@perfekt_ka

- Моя маленькая подборка из последнего просмотренного, то, что вызвало у меня положительные впечатления. Ну, «дневник памяти» вообще вне конкуренции, посмотрела его, когда он только вышел, один из тех для меня, которые я буду пересматривать вечно. Пишите мне ваш самый топовый любимый фильм. #фильм #смотрим #кино #кинодома #домашнийкинотеатр #коронавирус #карантин #сидимдома #оставайсядома #весна #апрель #достатьножи #pg_beauty #pg_красота #кружкoвод

@ks_1305

- #фотосыктывкар #pg_beauty

@kristina_tomsha_

- «Огромная разница между говорящими нам о любви, и действительно любящими нас..» #pg_beauty

@ulanovasvetlana_

- Вчера мне три человека написали с вопросом - будет ли фото с подушкой? #pillowchallenge Просили - получайте! Было очень много дублей на самом деле, в разных частях квартиры, с разным реквизитом, остановилась на этих 4, но из них так и не смогла выбрать. #pg_beauty

@natatalalaa

- Хочу выложить эту фотографию и сказать огромное спасибо за шикарную возможность побыть в разных образах, почувствовать себя сексуашкой, милашкой, деловушкой и крутышкой #сыктывкар #ухта #воронеж #самара #усинск #воркута #печора #лучшаяподруга #pg_beauty

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

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