Фото дня в Сыктывкаре: ослепительная красота белых подснежников

А вы уже видели цветы в этом году? Если нет, то вот ваш шанс полюбоваться, и не просто цветами, а самыми настоящими подснежниками, ведь наш читатель сумел запечатлеть их и прислать нам!

@Николай Ложкин

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