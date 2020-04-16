Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции

Сыпь, в особенности на ногах, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, утверждают итальянские и испанские врачи. Подобный симптом чаще всего появляется у детей и подростков. Об этом сообщает портал Metro.

Так, в марте в Италии был госпитализирован 13-летний подросток с сыпью на пятках. Вначале медики полагали, что это укусы пауков, однако через пару дней у юноши проявились все типичные признаки COVID-19, среди которых жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика обнаружили пневмонию.

По данным издания, в настоящее время у каждого пятого итальянца с коронавирусом наблюдается сыпь. Как отметил детский дерматолог Маццотта Трокколи, сыпь может быть новым клиническим проявлением COVID-19 у детей. Благодаря ей зараженных можно будет выявить на самой ранней стадии.

Аналогичное мнение выразили испанские специалисты, добавив, что иногда сыпь встречается и у взрослых пациентов. По их словам, данный недуг при коронавирусе похож на сыпь как при кори или ветрянке. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в регионе лабораторно подтвержден 441 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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