Сыктывкарцев удивили загадочные узоры в небе (фото)

14 апреля жители Коми стали свидетелями странного явления: в вечернем небе возникли замысловатые узоры неизвестного происхождения. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели. По словам жителей стоилцы Коми и еще двух – Усть-Куломского и Усть-Вымского районов – вечером в небе появились яркие следы, похожие на облака, но очень странной формы. Интересно, что в темноте эти узоры не померкли, а стали еще ярче. Тем не менее, ничего сверхъестественного в этом явлении не оказалось. Как выяснилось позднее, светящиеся полосы - это следы от падающих ступеней ракеты, которая была запущена с космодрома Плесецк.

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