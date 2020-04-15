В Коми выздоровели шесть зараженных коронавирусом

В Республике Коми официально выздоровело шесть человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми.

Напомним, на 15 апреля в Республике Коми лабораторно подтверждено 402 случая заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 4174 человек, в том числе: 668 человек прибыли из-за рубежа, 3506 контактировали с заболевшими. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 211 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Шесть человек выздоровело. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» получила статус экспертной. Это значит, что с сегодняшнего дня диагноз новая коронавирусная инфекция в Коми будет ставиться по положительному тесту, полученному в этой лаборатории, без повторной проверки в референс-центре «Вектор».

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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