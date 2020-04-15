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Фото дня в Сыктывкаре: пустые улицы под таинственной пеленой тумана

Фото дня в Сыктывкаре: пустые улицы под таинственной пеленой тумана

15 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@andrew5.12.2
Горожане делятся своими снимками с подпичиками

В столице Коми сильно потеплело, а днем горожан радует яркое солнце и чистое небо. Но иногда – рано утром – на Сыктывкар спускается густой туман, который словно молоко обволакивает дома и делает улицы мрачными и таинственными. Именно такое фото попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@andrew5.12.2

- Мрачный туман в Сыктывкаре #оставайтесьдома #pg11_фотодня #Syktyvkar #Сыктывкар

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