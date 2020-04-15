«На больничный только в случае смерти»: сыктывкарку с остеохондрозом не отпускают лечиться домой15 апреля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
vk.com / «На больничный только в случае смерти»: сыктывкарку с остеохондрозом не отпускают лечиться домой
Помогут только после окончания карантина
В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, в связи с этим поликлиники рекомендуют гражданам обращаться только с острой болью или симптомами коронавируса. Из-за этого многие не могут получить больничные листы. В редакцию портала PG11.ru обратилась обеспокоенная сыктывкарка с острой болью в шее.
Дарья Лаптева одна из немногих, кто все еще работает даже в период обязательной самоизоляции. Недавно она почувствовала острую боль в шее и решила обратиться в поликлинику за больничным и процедурами.
У меня остеохондроз. Это не в первый раз, периодически прихватывает весной или осенью. Обычно мне дают больничный, назначают рентген, физиопроцедуры или уколы, - рассказывает девушка.
Однако сегодня обращение Дарьи отклонили. Девушка оказалась в неприятной ситуации, когда она не может работать из-за боли, но идти все равно надо.
Мне сказали, что мое заболевание не подходит под перечень тех, по которым выдаются больничные. Я не совсем понимаю, что изменилось: раньше давали, а теперь не могут? То есть теперь человек может болеть только с симптомами коронавируса? Короче говоря, на больничный только в случае смерти, - рассуждает девушка.
Портал PG11.ru обратился в амбулаторию на Жакова 6, куда обращалась Дарья за больничным. Администратор организации заявил, что таких обращений к ним не поступало и комментировать эту ситуацию они не могут.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
15 апреля 2020, 15:20