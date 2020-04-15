«На больничный только в случае смерти»: сыктывкарку с остеохондрозом не отпускают лечиться домой

В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, в связи с этим поликлиники рекомендуют гражданам обращаться только с острой болью или симптомами коронавируса. Из-за этого многие не могут получить больничные листы. В редакцию портала PG11.ru обратилась обеспокоенная сыктывкарка с острой болью в шее.

Дарья Лаптева одна из немногих, кто все еще работает даже в период обязательной самоизоляции. Недавно она почувствовала острую боль в шее и решила обратиться в поликлинику за больничным и процедурами.

У меня остеохондроз. Это не в первый раз, периодически прихватывает весной или осенью. Обычно мне дают больничный, назначают рентген, физиопроцедуры или уколы, - рассказывает девушка.

Однако сегодня обращение Дарьи отклонили. Девушка оказалась в неприятной ситуации, когда она не может работать из-за боли, но идти все равно надо.

Мне сказали, что мое заболевание не подходит под перечень тех, по которым выдаются больничные. Я не совсем понимаю, что изменилось: раньше давали, а теперь не могут? То есть теперь человек может болеть только с симптомами коронавируса? Короче говоря, на больничный только в случае смерти, - рассуждает девушка.

Портал PG11.ru обратился в амбулаторию на Жакова 6, куда обращалась Дарья за больничным. Администратор организации заявил, что таких обращений к ним не поступало и комментировать эту ситуацию они не могут.

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