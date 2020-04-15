В России выросло число бессимптомных носителей COVID-19

В ряде регионов число «бессимптомников» с коронавирусной инфекцией достигает 50 процентов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

По данным эксперта, чем больше людей тестируют на коронавирус, тем больше выявляют тех, кто заболел, но у них нет никаких признаков инфекции. В начале марта в среднем по России таких людей было около 10 процентов, а сейчас почти 30 процентов.

Такая ситуация крайне опасна. У некоторых бессимптомных заболевание развивается стремительно, переходя от легкого кашля сразу к реанимации и аппарату ИВЛ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что сегодня Россия сейчас находится в глубоком этапе развития болезни.

- Больные, которые первые дни не имеют никаких симптомов, либо вообще не имеют, либо имеют какие-то ничтожные симптомы: небольшой кашель, насморк, может быть, немного некомфортное дыхание – болезнь развивается очень быстро, и очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких, - заявила Татьяна Голикова.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в регионе лабораторно подтвержден 301 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

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