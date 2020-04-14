Фото дня в Сыктывкаре: самоизоляция и свежий лесной воздух

Надоело сидеть дома? Мечтаете побродить по лесам и весенним полям? Один из наших подписчиков сумел это сделать и даже поделился с нами снимками! Правда, он отметил, что так проходит его самоизоляция, поэтому, возможно, ему просто повезло жить в таком прекрасном месте. Так или иначе, его снимки попадают в нашу рубрику «Фото дня».

@lama_in_yokohama

- Такая #самоизоляция #pg11_фотодня

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