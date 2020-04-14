Минздрав уточнил условия распространения COVID-19

Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, это подтверждается новым исследованием Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

Вирус также может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней.Брико подчеркнул, что, таким образом, передача может происходить не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Отдельно специалист остановился на общей ситуации в России.

- Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва — это точно совершенно, на третьей, а то и на четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса, — рассказал он.

Также Брико выразил мнение, что эффект от принимаемых мер должен проявиться примерно через неделю.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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