«Называли и колобком, и тушенкой»: сыктывкарка похудела на 30 килограммов ради дочери

В Сыктывкаре, как и в любом другом городе, есть как худышки, так и полные девушки. Кому-то нравится в своем теле, кто-то просто привык, а кто-то берет и меняет себя и свою жизнь, как жительница столицы Коми Олеся Потапова. Девушка рассказала порталу PG11.ru о том, как ей удалось похудеть на 30 килограммов и о поддержке самых близких.

Олеся Потапова - воспитатель детского сада и мастер по шугарингу. Также у девушки есть свой интернет-магазин, в котором она продает детскую и взрослую одежду, разную мелочь для дома, а в период эпидемии коронавируса к товарам добавился и антисептик. Свободное время Олеся занимает вышиванием крестиком и созданием оригинальных поделок. Девушке 28 лет и сейчас она весит 70 килограммов.

Олеся рассказала, что проблемы с весом начались еще в школе:

- Мне было 17 лет, я училась в 11 классе. Были проблемки - не хватало гормона кортизол. Ну и неправильное питание. Я прошла гормональное лечение, здоровье пришло в норму. Но вес все равно увеличивался, потому что неправильное питание никуда не делось. Чипсы, жареное было в моем рационе.

Девушка признается, что ей, как и многим, не удалось избежать травли.

- Много приходилось выслушивать. И колобком называли, и тушенкой иногда. Мой максимальный вес был 97 килограммов.

Олеся Потапова поделилась, что главной причиной похудения стала ее любимая дочь Анюта, которая родилась 2 декабря 2019 года.

- Я родила дочь и сразу за себя взялась, потому что стройная мама - это здоровая мама! Полная женщина не сможет сделать того, что может сделать стройная женщина. Например, поиграть со своей дочкой, побегать вместе с ней, - уверена Олеся.

Девушка начала правильно питаться, много двигаться, пить много воды и протеиновые коктейли. Кроме питания Олеся занялась физическими нагрузками: упражнения дома, прыжки на скакалке, планка, ходьба. За 4,5 месяца труда и работы девушка скинула 30 килограммов, но продолжает питаться правильно и работать над собой.

- Сейчас скинуть вес уже посложнее, он уходит, только медленно. Но вся моя жизнь уже изменилась! Я продала свои большие вещи 56-58 размера и начинаю покупать новые. Я стала себя чувствовать уверенней, всегда улыбаюсь и ко всем добра, - делится Олеся.

Сейчас девушка не замужем, но ощущает, что внимания со стороны мужчин стало гораздо больше:

- Взглядов стало достаточно. Раньше так не глазели, до того, как я похудела и сменила гардероб. Я люблю быть в центре внимания, поэтому отношусь к этому с позитивом. Могу даже в ответ глянуть в глаза и улыбнуться, или поздороваться.

Несмотря на то, что Олеся добилась отличного результата, есть в ее окружении люди, пытающиеся убедить ее в том, что раньше было лучше:

- Многие говорят: «Не надо, не худей, тебе идет!» Я думаю, так говорят, потому что завидуют. К большому сожалению, люди не научились радоваться чужому счастью. Но не все. Остались все-таки те, кто искренне рад за меня. Они меня хвалят, говорят, что я молодец. И, конечно, очень большую поддержку я получаю от моей любимой мамы.

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