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Нарушение самоизоляции по геолокации: как у жителей Коми воруют деньги во время эпидемии

Нарушение самоизоляции по геолокации: как у жителей Коми воруют деньги во время эпидемии

14 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / Нарушение самоизоляции по геолокации: как у жителей Коми воруют деньги во время эпидемии
Следует более критично относится к источникам информации

По всему миру бушует эпидемия коронавируса. Это стало поводом для различного рода спекуляций и мошенничества. Портал PG11.ru выяснил, на какие уловки люди попадаются чаще всего.

МВД Республики Коми опубликовало информацию о новом виде интернет-мошенничества. Людям поступают сообщения о выявленных нарушениях режима самоизоляции и то, что им необходимо оплатить штраф. МВД сообщает, что они подобным образом не работают и не штрафуют людей на основе информации об их геолокации.

Также МВД напоминает, что за распространение фейковой информации, создающей угрозу общественному порядку и безопасности, предусмотрена законодательная ответственность.

Об одном из самых популярных методах обмана предупреждают банки. По их словам, мошенники предлагают людям выплаты и материальную помощь в обмен на данные карты. Чтобы не стать жертвой мошенников, банки советуют критично относиться к непроверенным источникам тревожных новостей и усилить бдительность в работе с электронной почтой и при общении с незнакомцами.
 

Некоторым людям звонят мошенники и представляются врачами. Они сообщают, что у одного из родственников собеседника оказался положительный тест на коронавирус. Его, якобы, увезли в больницу и изолировали в обсерваторе. Потом мошенники предлагают перевести деньги на счет «медицинского учреждения» для лечения больного. Также они могут попытаться продать лекарства от коронавируса или тесты.

Портал PG11.ru напоминает, что в сложившейся ситуации следует доверять только проверенным источникам информации.

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Коронавирус Мошенники

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