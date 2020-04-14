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В России серьезно выросло количество обращений к психиатрам

В России серьезно выросло количество обращений к психиатрам

14 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Большинство людей озабочены потерей работы

С начала распространения пандемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло более чем на треть. Об этом сообщают «Известия».

- На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом - реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации, - рассказал завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

По его словам, большинство людей озабочены потерей работы и платежных способностей. При этом из каждых пяти обращений минимум три - от мужчин в возрасте 20-40 лет, рассказал психолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков. Он уточнил, что в основном мужчины жалуются на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения.

В свою очередь, психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сирота» Мария Сиснева заявила, что порядка 20% обратившихся на горячую линию - люди, испытывающие сильную тревогу из-за новостей с громкими заголовками.

Шмилович отметил, что, если не найти компромисс между организацией безопасности людей и запугиванием, то можно ожидать вспышку суицидов у взрослых граждан - в частности, у мужчин 30-50 лет, которые подвержены реактивным состояниям.

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