МЧС и Росгвардии разрешили штрафовать в время ЧС

В Правительстве РФ определили госслужащих, которые имеют право штрафовать за нарушение правил поведения в режиме чрезвычайных ситуаций. Такой документ появился на сайте кабмина.

Согласно приложению к распоряжению правительства, такое право получили должностные лица полиции, МЧС и Росгвардии. Кроме того, таким правом наделены руководители указанных ведомств, а также должностные лица «Роскосмоса» и «Росатома», уполномоченные решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.



Эти служащие получили возможность составлять протоколы о нарушениях по ст. 20.6 Кодекса об административных нарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Такое же право получат руководители аварийно-спасательных служб и формирований, созданных органами местного самоуправления.



Ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») предусматривает штрафы за невыполнение требований режима повышенной готовности. Для граждан — от 1 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. руб.



Поправки к другой статье КоАП также ввели увеличенные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Российские суды начали штрафовать по новым законам уже со 2 апреля.

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