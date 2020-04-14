Медики составили рейтинг мест с самым высоким риском заражения COVID-19

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал изданию «Аргументы и факты» о местах, где выше всего риск заразиться коронавирусом. Как оказалось, болезнь может настигнуть горожан в самых неожиданных местах.

Так, на пятом месте значится выход на улицу для выноса мусора. Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли.

На четвертом месте расположился выгул собак. Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах.

Третье место — автозаправка. Зайцев пояснил, что топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно берутся десятки людей, является настоящим рассадником заразы.

На втором месте оказались магазины. Чтобы обезопасить себя от заражения, врач рекомендовал ходить в них в масках, обрабатывать ручки тележек антисептиком, отдавать предпочтение расфасованным продуктам и как можно меньше касаться любых предметов, особенно фасовочных пакетов.

Первое место рейтинга эксперт отдал аптекам. По его словам, основная опасность заключается в том, что туда «по определению ходят не особенно здоровые люди».

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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