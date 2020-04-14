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«От государства помощи нет никакой»: сыктывкарские бизнесмены рассказали, как они борются с кризисом

«От государства помощи нет никакой»: сыктывкарские бизнесмены рассказали, как они борются с кризисом

14 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / «От государства помощи нет никакой»: сыктывкарские бизнесмены рассказали, как они борются с кризисом
Предприниматели ожидают худшего

В Сыктывкаре введен режим самоизоляции, многие предприятия закрыты. Малый бизнес теряет огромные деньги, залезает в долги. Портал PG11.ru спросил у предпринимателей, как они справляются с кризисом. 

Дмитрий Татарчук - владелец рекламной компании, которая занимается производством наружной рекламы и полиграфии. После объявления нерабочей недели ситуация на предприятии стала критической.

У нас ноль клиентов. Абсолютный. Своих сотрудников я отпустил сидеть дома, чтобы не подвергать риску. Сам хожу на работу в офис, доделываю старые проекты, строю планы на будущее, - рассказывает Дмитрий.

Предприниматель отметил, что его доход упал на 90%. По его словам, предприятие сможет протянуть до мая, дальше придется закрываться. 

От государства помощи нет никакой. Нет отсрочек по аренде, кредитам, налогам. Все объявленные инструменты поддержки не работают, - отмечает Дмитрий.

Сергей Игутов - владелец одного из самых популярных барбершопов в городе. Его работа стала одной из первых, которую закрыли на «выходную неделю». Сергей сразу понял, что одной неделей дело не обойдется, и закрыл парикмахерскую.

Наше правительство обошлось со своими гражданами самым ужасным способом. Всю финансовую нагрузку и ответственность за самообеспечение возложили на наши собственные плечи. «Денег нет, но вы держитесь!». Так мы и остались с безработицей один на один, - говорит Сергей.

Предприниматель отмечает, что его финансовой подушки хватит до конца апреля. Однако он не представляет что делать дальше. 

Работать нельзя. Денег нет и мне их просто так никто не даст. Каждый месяц у меня уходит 35 500 рублей на кредиты. И как поступить в ситуации, когда до конца апреля есть 25 тысяч рублей, а 26 апреля нужно отдать 35 тысяч рублей только за кредит? Видимо, придется закрывать парикмахерскую через банкротство, - рассказывает Сергей.

Предприниматель призывает сыктывкарцев помогать друг другу. Он утверждает, что нужно покупать какие-либо товары следует у «частников», ведь они страдают больше всего.

Если идете за продуктами - покупайте в маленьких магазинах. Ведь через пару недель их может вовсе не стать. Берегите себя и своих близких, не выходите на улицу без острой необходимости. 

Михаил Пронько - владелец одной из крупных пиццерий в Сыктывкаре. Из-за введения режима изоляции им пришлось закрыться и перейти на доставку и самовывоз. В своем ролике Михаил поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации:

Я вижу два пути развития ситуации. Если режим самоизоляции закончится быстро, то мы сможем встать на ноги. Если эта ситуация затянется, то государство отрежет все границы и любую возможность перекрестного заражения, соответственно работать будет невозможно.

Михаил отметил, что пострадало огромное количество предприятий, в том числе и общепит. В связи с этой ситуацией, он призвал настраиваться «оптимистично-реалистично». Также напомнил про меры санитарной безопасности.

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