«Мы снова будем в зоне риска!»: сыктывкарку хотели перевести в корпус к заболевшими коронавирусом

Один из первых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Сыктывкаре был зарегистрирован в эжвинской городской больнице. В терапевтическом отделении именно этого учреждения осталось всего два пациента, которых настойчиво пытаются перевести в отделение, в котором есть заболевшие вирусом COVID-19. Один из пациентов терапевтического отделения и рассказал порталу PG11.ru о том, что сейчас происходит в больнице.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что находится в больнице с 23 марта, последний, третий анализ на COVID-19, взяли 7 апреля. Все предыдущие были отрицательными. Всего в отделении осталось двое человек: девушка и еще один пациент, которому 75 лет. Это произошло из-за того, что сейчас терапевтическое отделение закрыто на дезинфекцию, а оставшихся пациентов хотят перевести в хирургическое отделение, где есть пациенты с подтвержденным коронавирусом.

- Главврач сказал, что это здание нерабочее, и мы остаемся без еды, если не переведемся в хирургический корпус. Но, если мы попадем туда, мы снова будем в зоне риска! Нам сказали, что из-за нас не могут очистить помещение для других больных, но без COVID-19. Но ведь и мы здоровы! Мы проходили анализы, последний, по словам врача, который с нами работал, тоже отрицательный. Но главврач ждет официального бланка, подтверждения, что мы не больны, чтобы не рисковать теми, кого они собираются сюда положить. А как же мы? Нами можно рисковать? - поделилась аноним.

Также пациентка эжвинской городской больницы рассказала, что им уже угрожали полицией:

- Мы написали заявление на имя главврача, в нем мы указали, что нас уже выписали, что результаты анализов на коронавирус отрицательные, и что мы хотим уехать домой на самоизоляцию. Также мы обратились в прокуратуру. Нам пригрозили нарядом полиции, вот, ждем их теперь.

В Минздраве Коми подтвердили, что две пациентки находились в терапевтическом отделении ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара» с целью изоляции как контактные лица. Пациентки имели первый отрицательный результат теста на коронавирус.

- Когда терапевтический корпус закрывался на обработку, пациентки отказались перейти в «чистый» хирургический корпус. На следующий день при получении повторно отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию, что совпало с окончанием сроков инкубационного периода, пациенток выписали домой.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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