«Не брал повестку в руки - не уклонист»: сыктывкарцы рассказали, как они «косили» от армии

Многие сыктывкарские парни не хотят идти в армию. Но почему? Портал PG11.ru узнал это у призывников из Сыктывкара.

Виктор Костромин учился на аспиранта, однако у него возникла проблема. Аспирантура не прошла аккредитацию, из-за чего от него требовали явку в военкомат:

Я ушел в отпуск, поменял номер телефона. Особо никуда не выходил, чтобы не попасть на патруль. Это продолжалось около двух месяцев до конца призыва. Потом пришло письмо из аспирантуры, что нужно сходить в военкомат за отсрочкой. Пришел, а меня на медкомиссию сразу. Так как никаких справок не было, меня признали здоровым. Но на самой комиссии сказали, что оставляют в запас. И через год мне исполнилось 27.

В момент призыва Олег Мельников переживал тяжелый период в жизни. Он обратился за психологической помощью в психиатрию. Там он и получил отсрочку от армии.

Технически я не «косил». У меня был серьезный кризис, я больше не мог учиться. Поэтому пошел в «психушку», чтобы официально оформиться, взять академический отпуск. Даже врать не пришлось. Я рассказал про свои проблемы. Мне назначили дневной стационар, нужно было периодически наблюдаться там. И через какой то время я получил «белый билет».

Виталий Гагаузких закончил университет и по личным соображениям не хочет идти в армию. Он поделился несколькими способами, с помощью которых он «прогулял» уже два призыва.

На время призыва нужно поменять место жительства, переехать куда-нибудь. Самое главное что нужно запомнить: не брал повестку в руки - не уклонист. Недавно меня остановил патруль полицейских, проверили, сказали что я «чист». Я удивился. Во время призыва ходят утром, стучат в дверь. А в остальное время плевать.

Как вы думаете, нужна ли в России обязательная срочная служба? Пишите в комментариях!



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