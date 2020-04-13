В России предложили ввести уголовную ответственность за травлю в Сети

В общественной палате предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Соответствующее предложение уже направлено в Госдуму и Совфед. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент прямой ответственности за подобные действия в интернете в российском законодательстве не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.

- Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной - за травлю в Сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, - заявил автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

За угрозу в Сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей. Поправки планируется внести в УК и в КоАП. Обе палаты парламента уже готовы рассмотреть предложения.

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