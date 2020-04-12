Фото дня в Коми: бескрайняя снежная пустыня Заполярья

Где-то в Коми вовсю тает снег, а где-то его столько, что можо идти до горизонта, и он не закончится. Именно эта белая пустыня сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Сергей Дзюнька

- Заполярный район.

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