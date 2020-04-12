Игривый Макс, плюшевая Пандора и милая Барбариска: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Барбариска

В силу своего возраста кошечка очень игрива. Любит побегать и попрыгать за мышкой на веревочке. Отлично ладит с другими кошачьими. Но за себя постоять может. К чужим людям относится настороженно, но достаточно быстро привыкает. Маленьких шумных детей побаивается, но со временем проявляет к ним интерес. Чаще всего спит на человеке или рядом с ним. Очень любит, когда ее гладят. На руках сидит, только если почесывают, в остальных случаях предпочитает лежать рядом. Барбариске около семи месяцев, она стерилизована, ходит в лоток с комкующимся наполнителем.

Макс

Это жизнерадостный, любознательный и общительный малыш, как все котята его возраста, озорной и игривый. Любит побегать за мячиками и пошалить. А как прекрасно мурчит! Его сладкие мурчательные песенки поднимут вам настроение в трудные минуты и подарят чудесные сказочные сны на ночь.

Пандора

Это красивая плюшевая кошечка с тяжелой судьбой. Пандору бросили на дачах, где она и она выживала. Из последних сил добралась до эжвинского Строителя, где ее выгоняли из теплого дома-укрытия, пинали ногами. После этого у Пандорушки стала расти грыжа и ей пришлось перенести операцию. Поэтому она еще подозрительна к людям и иногда делает кусь, но очень любит, когда ей чешут за ушком. Пандора стерилизована, приучена к лотку, ей около шести лет. Котю пристраивают в семью без маленьких детей.

Тася

Ласковая и любопытная, но при этом очень трусливая, поэтому первое время будет прятаться. Она как хомячок - в клетке чувствует себя в безопасности, поэтому этой кошке нужно будет время, чтобы привыкнуть к новому дому. Тася любит общение, она всегда смотрит умными глазками и ждет, когда ее погладят. Стерилизована, возрастом до четырех лет.

Эмма

Это спокойная, даже немного пугливая киса, но все меняется, когда рядом понимающий хозяин Она здорова, стерилизована, приучена к лотку. Эмма ждет своего друга Настоящего, доброго и любящего! Может быть, это вы?

Купер

Любопытен, умен, обаятелен. Ищет свою судьбу и любовь всей жизни, верит в чудо и в силу сосисок. Прожорлив, но не толстеет, за это дамы его недолюбливают. Очень не любит громких звуков, поэтому не зовите его смотреть ужастики. Кастрат, к лотку приучен.