Православные Коми намерены подать на запрет церковных мероприятий в суд

С 12 по 30 апреля в Коми ввели запрет на церковные мероприятия с массовым скоплением людей, в том числе и службы. Это необходимо для защиты от распространения коронавируса, пояснили в ведомстве. В связи с этим православная общественность намерена обратиться в суд, о чем заявил архиепископ Питирим.

Напомним, правоохранители намерены контролировать непосещение церквей верующими с регулярным патрулированием подходов к ним наружными отрядами. Епархиальное управление просит прихожан Сыктывкарской епархии сообщать обо всех случаях задержания или наложения штрафа за посещение храмов епархии.

Отметим, что сейчас в Свято-Стефановском кафедральном соборе в столице Коми началось торжественное богослужение в честь Вербного воскресенья. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по ссылке.

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За минувшие сутки в Коми не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Однако Владимир Уйба сообщил, что рост числа инфицированных будет идти еще долго. Дело в том, что заболевшими считаются только те, у кого подтвердились все тесты на коронавирус, поэтому результаты могут немного задерживаться.

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