Фото: как идет реконструкция стадиона в Сыктывкаре в период эпидемии коронавируса

Реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре продолжается, несмотря на коронавирус. Ход работ на объекте проверили депутаты Госсовета Коми, а репортаж с инспекции публикует пресс-служба законодательного органа.

Заместитель Председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева, председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев и председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков 10 апреля посетили Республиканский стадион, где проводится масштабная реконструкция.

По словам Сергея Артеева, депутаты побывали на стройке, чтобы развеять опасения сыктывкарцев. Горожане переживают, что из-за эпидемии коронавируса реконструкция главного спортивного объекта республики может остановиться.

- Мы увидели, что стройка не останавливается, на объекте заняты более трехсот рабочих, график строительства соблюдается. Подходят к концу работы на серьезном инженерном сооружении – подпорной стенке улицы Карла Маркса. Вообще, сегодня на территории стадиона практически нет ни одного угла и участка, где бы не кипела работа. Мы обратили внимание, что некоторое оборудование на объект должно поступить из Италии и из-за этого возможны сбои. Однако заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Антон Анисимов заверил нас, что сейчас подбираются варианты его замены на отечественные аналоги. Надеемся, все вопросы удастся решить, - поделился впечатлениями Сергей Артеев.

Валентина Жиделева отметила, что работы на стадионе являются ярким примером того, как в условиях эпидемии можно правильно и вполне успешно организовать работу строительной компании.

- Чувствуется, что подрядчик отвественно подходит к организации работ. В начале дня всем рабочим измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы заболевания. Для этого на объекте имеются все необходимые средства. Сотрудникам также выдаются маски, есть возможность продезинфицировать руки, проведен инструктаж по соблюдению гигиены, - сказала Валентина Жиделева.

По мнению Степана Чуракова, спортивный объект такого уровня республике жизненно необходим. Он отметил, что здание можно будет использовать и как концертную площадку. Например, для мероприятий к 100-летию Коми.

Напомним, в проекте реконструкции предусмотрены устройство спортивной арены и навесов над местами для зрителей, а также установка новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиа-табло. На первом этаже новой западной (центральной) трибуны планируется разместить входную зону для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, вспомогательные помещения. На втором этаже появится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков. На верхних этажах здания разместятся конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала. Помимо работ на основном спортивном комплексе столицы, запланирована реконструкция и запасного поля стадиона.

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