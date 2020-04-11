Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Фото: как идет реконструкция стадиона в Сыктывкаре в период эпидемии коронавируса

Фото: как идет реконструкция стадиона в Сыктывкаре в период эпидемии коронавируса

11 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Пресс-служба Госсовета Коми / Депутаты Госсовета проверили ход работ по реконструкции Республиканского стадиона
Работы идут по плану

Реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре продолжается, несмотря на коронавирус. Ход работ на объекте проверили депутаты Госсовета Коми, а репортаж с инспекции публикует пресс-служба законодательного органа. 

Заместитель Председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева, председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев и председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков 10 апреля посетили Республиканский стадион, где проводится масштабная реконструкция.

По словам Сергея Артеева, депутаты побывали на стройке, чтобы развеять опасения сыктывкарцев. Горожане переживают, что из-за эпидемии коронавируса реконструкция главного спортивного объекта республики может остановиться.

- Мы увидели, что стройка не останавливается, на объекте заняты более трехсот рабочих, график строительства соблюдается. Подходят к концу работы на серьезном инженерном сооружении – подпорной стенке улицы Карла Маркса. Вообще, сегодня на территории стадиона практически нет ни одного угла и участка, где бы не кипела работа. Мы обратили внимание, что некоторое оборудование на объект должно поступить из Италии и из-за этого возможны сбои. Однако заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Антон Анисимов заверил нас, что сейчас подбираются варианты его замены на отечественные аналоги. Надеемся, все вопросы удастся решить, - поделился впечатлениями Сергей Артеев.

Валентина Жиделева отметила, что работы на стадионе являются  ярким примером того, как в условиях эпидемии можно правильно и вполне успешно организовать работу строительной компании. 

- Чувствуется, что подрядчик отвественно подходит к организации работ. В начале дня всем рабочим измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы заболевания. Для этого на объекте имеются все необходимые средства. Сотрудникам также выдаются маски, есть возможность продезинфицировать руки, проведен инструктаж по соблюдению гигиены, - сказала Валентина Жиделева.

По мнению Степана Чуракова, спортивный объект такого уровня республике жизненно необходим. Он отметил, что здание можно будет использовать и как концертную площадку. Например, для мероприятий к 100-летию Коми. 

Напомним, в проекте реконструкции предусмотрены устройство спортивной арены и навесов над местами для зрителей, а также установка новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиа-табло. На первом этаже новой западной (центральной) трибуны планируется разместить входную зону для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, вспомогательные помещения. На втором этаже появится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков. На верхних этажах здания разместятся конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала. Помимо работ на основном спортивном комплексе столицы, запланирована реконструкция и запасного поля стадиона.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Спорт Строительство

Читайте также: Владимир Уйба призвал жителей Коми не ходить в храмы в Вербное воскресенье

Новость дня

Без масок дороже: сыктывкарцы возмущены повышением цен за проезд в автобусе Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Фото: как идет реконструкция стадиона в Сыктывкаре в период эпидемии коронавируса Читать
вчера
Сыктывкарцы снимают музыкальные клипы о самоизоляции во время пандемии (видео) Читать
09 апреля
Сыктывкарка проводит для детей на самоизоляции прямые эфиры, которые набирают по 30 тысяч просмотров Читать
Посмотреть все
06 апреля Котельные Сыктывкара работают в усиленном режиме
Загрузка...

Новости России и мира

07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru