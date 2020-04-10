В России завели первое дело за нарушение дистанции во время пандемии

В полиции составили первый протокол за нарушение социальной дистанции. Об этом со ссылкой на адвоката правозащитной организации «Апология протеста» Леонида Соловьева сообщает «Интерфакс».

- Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра), - объяснил Леонид Соловьев.

Адвокат отметил, что журналиста уже пытались привлечь по этой статье, но тогда суд вернул дело в полицию. В организации утверждают, что это первое в России административное дело, связанное с с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.

Напомним, в Москве, как и в Коми установлен режим самоизоляции. Он предполагает определенные правила поведения, в частности, соблюдение социальной дистанции между людьми.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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