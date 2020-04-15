День рок-н-ролла: сыктывкарские музыканты рассказали о своем творчестве

На этой неделе 13 апреля отмечался всемирный день рок-н-ролла. В Сыктывкаре всегда было большое количество коллективов, которые играют в этом жанре. В преддверии праздника портал PG11.ru спросил музыкантов об их творческом пути.

Михаил Наумов

Михаил Наумов - один из талантливейших музыкантов в Сыктывкаре. В 17 лет он собрал свою первую группу «Манифест». Они исполняли популярные на тот момент жанры «нью-метал» и «рэпкор». В 2009 году Михаил переехал в Сыктывкар и уже тут стал играть в популярном коллективе «Олдскул Коми».

Изначально группа была направлена на исполнение каверов известных представителей зарубежного хард- и глэм-рока. Материал был весьма непростой, именно поэтому мне предложили поучаствовать в группе. Я тогда работал в ресторане и согласился на это предложение с энтузиазмом. Ведь в душе я настоящий рокер, - рассказывает музыкант.

Михаил отмечает, что он в роке с рождения. Его отец известный музыкант, который работал с многими известными музыкантами. Он приучил его к рок музыке с детства.

Я люблю все жанры. И пробую себя во всех жанрах музыки. Проще говоря я люблю музыку. А рок это всего лишь предрасположенность. Это внутри.

Группа «Своя Компания»

Станислав Клименок - вокалист и гитарист группы «Своя Компания». Она была основана в 2008 году и существует до сих пор. Музыканты играют настоящий, матерый рок-н-ролл.

Группа образовалась в 2008 году. Изначально хотели сделать английское название. Но подумали что это как-то слишком пафосно. Решили назвать “Своя Компания”. Мы хотели играть блюзрок. Мы были настроены против «каверов», потому что не хотелось “снимать чужое дыхание” или “проживать чужую жизнь, - рассказал рокер.

Станислав отмечает, что в их группе переиграло очень много хороших музыкантов и он всем безмерно благодарен. По его мнению, все они внесли частичку своей души в коллектив и именно поэтому сейчас он такой успешный.

Когда я слышу блюзовое соло, оно приводит меня в какой-то неописуемый кайф. Я отношусь к рок-н-роллу как мать к ребенку, как к природе, как к Богу. Ведь это моя жизнь. Когда я играю, я словно обнажаю свою душу и это прекрасно, - рассказывает музыкант.

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