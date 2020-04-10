Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Сыктывкарка, которая сбежала из Украины, не может получить работу и прокормить детей

Сыктывкарка, которая сбежала из Украины, не может получить работу и прокормить детей

10 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Сыктывкарка, которая сбежала из Украины, не может получить работу и прокормить детей
Женщина в отчаянном положении

В Сыктывкаре введен режим обязательно самоизоляции. Многие люди остались без работы и каких-либо средств на существование. Для многих сыктывкарцев помощь социальных организаций была очень важна, однако многие из них перестали работать. В редакцию портала PG11.ru обратилась женщина, которая оказалась в сложной ситуации.

Марина Ермаченкова - беженка из Украины, мать троих детей. Семья уехала из Донбасса и попала в Сыктывкар. Сейчас на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса они находится в сложном финансовом положении. По приезде они обратились за помощью в «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара».

Шесть лет мы получали помощь от центра помощи, он нам очень помогала. Нам давали продукты, вещи, канцелярские принадлежности для детей. Также организовывали утренники и различные мероприятия, - рассказывает женщина.

Беженка только недавно получила гражданство и не успела оформить необходимые справки, чтобы получать какие-либо пособия. Все организации, которые занимались документами, приостановили работу. Из-за эпидемии коронавируса Марина потеряла работу и осталась без каких-либо средств на существование. Семья живет на те небольшие сбережения, которые у них остались. Омрачает эту ситуацию то, что «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» перестал оказывать помощь семье. Марина обращалась туда, однако получила жесткий отказ.

Мне сказали, что сейчас они не могут работать и в общем просто нет денег. Что странно, потому что это бюджетная организация. Я просила номер директора организации, но мне сказали, что лучше не поднимать шум, - отмечает женщина.

Женщине посоветовали обратится к депутатам для решения этой проблемы. По ее словам, организация не может решить проблемы, связанные с работой и эпидемией коронавируса. Марину больше всего расстраивает отношение людей к ее ситуации.

Почему именно сейчас? Я всегда рассчитывала на помощь подобных организаций. Я только недавно получила российский паспорт и толком не могу устроиться ни на какую работу. А ту скромную, которую я имела, потеряла из-за введения режима самоизоляции. Я не знаю, что мне делать дальше, - говорит Марина.

Что бы вы могли посоветовать сыктывкарке? Пишите в комментариях!
 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус Кризис

Читайте также: Стало известно, когда пройдут выборы нового главы Коми

Новость дня

Появилось видео ночной погони за подростком-водителем в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сыктывкарцы снимают музыкальные клипы о самоизоляции во время пандемии (видео) Читать
вчера
Сыктывкарка проводит для детей на самоизоляции прямые эфиры, которые набирают по 30 тысяч просмотров Читать
08 апреля
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле Читать
Посмотреть все
06 апреля Котельные Сыктывкара работают в усиленном режиме
Загрузка...

Новости России и мира

07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru