Сыктывкарка, которая сбежала из Украины, не может получить работу и прокормить детей

В Сыктывкаре введен режим обязательно самоизоляции. Многие люди остались без работы и каких-либо средств на существование. Для многих сыктывкарцев помощь социальных организаций была очень важна, однако многие из них перестали работать. В редакцию портала PG11.ru обратилась женщина, которая оказалась в сложной ситуации.

Марина Ермаченкова - беженка из Украины, мать троих детей. Семья уехала из Донбасса и попала в Сыктывкар. Сейчас на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса они находится в сложном финансовом положении. По приезде они обратились за помощью в «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара».

Шесть лет мы получали помощь от центра помощи, он нам очень помогала. Нам давали продукты, вещи, канцелярские принадлежности для детей. Также организовывали утренники и различные мероприятия, - рассказывает женщина.

Беженка только недавно получила гражданство и не успела оформить необходимые справки, чтобы получать какие-либо пособия. Все организации, которые занимались документами, приостановили работу. Из-за эпидемии коронавируса Марина потеряла работу и осталась без каких-либо средств на существование. Семья живет на те небольшие сбережения, которые у них остались. Омрачает эту ситуацию то, что «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» перестал оказывать помощь семье. Марина обращалась туда, однако получила жесткий отказ.

Мне сказали, что сейчас они не могут работать и в общем просто нет денег. Что странно, потому что это бюджетная организация. Я просила номер директора организации, но мне сказали, что лучше не поднимать шум, - отмечает женщина.

Женщине посоветовали обратится к депутатам для решения этой проблемы. По ее словам, организация не может решить проблемы, связанные с работой и эпидемией коронавируса. Марину больше всего расстраивает отношение людей к ее ситуации.

Почему именно сейчас? Я всегда рассчитывала на помощь подобных организаций. Я только недавно получила российский паспорт и толком не могу устроиться ни на какую работу. А ту скромную, которую я имела, потеряла из-за введения режима самоизоляции. Я не знаю, что мне делать дальше, - говорит Марина.

Что бы вы могли посоветовать сыктывкарке? Пишите в комментариях!



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