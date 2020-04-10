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Врио главы Коми подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Врио главы Коми подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

10 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Условия и порядок получения денег утвердят в срок до января

Владимир Уйба подписал указ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Об этом сообщает «Комиинформ».

В указе говорится о том, что на территории Республики Коми ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставляется с 1 января 2020 года в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Коми за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Условия и порядок получения денег утвердят в срок до 1 января 2020 года. При назначении ежемесячной выплаты ее не будут учитывать в составе доходов семьи. Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. В общей сложности новое пособие получат 2 млн семей.

Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

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