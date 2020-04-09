В Сыктывкаре задержали парня, который украл 7 килограммов сыра

В столице Коми пресекли не самое обычное преступление: сотрудники Росгвардии региона поймали 18-летнего парня, который украл гору сыра. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что сыктывкарец 2002 года рождения, находясь в торговом зале гипермаркета по Октябрьскому проспекту, пытался тайно похитить сыр общей массой 7 кг на сумму более 4 000 рублей. Молодой человек не смог довести до конца преступный умысел: сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли сотрудники группы задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в столице Коми случилось еще одно нарушение: на «кольце» водитель не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Уступи дорогу» и Круговое движение», повредил ограждение. Всему этому предшествовала погоня за уличным гонщиком, который оказался пьяным подростком.

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