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Как сыктывкарцам сохранить отношения во время изоляции: советы психолога

Как сыктывкарцам сохранить отношения во время изоляции: советы психолога

09 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Христина Кипрушева / Как сыктывкарцам сохранить отношения во время изоляции: советы психолога
Нужно уменьшить напряжение в семье

Период самоизоляции для многих семей стал проверкой на прочность. Особенно, если отношения уже были «натянутыми». Портал PG11.ru спросил у психолога Христины Кипрушевой, как справиться с этой сложной ситуацией.

Христина отмечает, что в период изоляции может возникать нехватка личного пространства. Из-за нее возможны различные конфликтные ситуации. Поэтому главная задача в период самоизоляции - не принимать важных решений в нестабильном эмоциональном состоянии.

Если у партнеров возникает желание разойтись и эти мысли уже превращаются в конкретные разговоры о разделе имущества, то стоит остановиться и переждать. Чаще всего, отношения в стрессовый период - это не показатель для реальных действий. В таком эмоциональном состоянии человек может многое «наговорить», просто под влиянием эмоций, - рассказывает психолог.

Христина дала несколько рекомендаций, чтобы не увеличивать напряжение в семье:

  • Установление правил и границ. Если партнеры работают удаленно, им необходимо обсудить расписание, чтобы не мешать друг другу. Если есть дети, заниматься ими по очереди.
  • Соблюдать режим дня. Желательно не нарушать свой привычный режим дня, и постараться не нарушать режим партнера. Например, муж работает удаленно с утра, а жена в вечернее время. Таким образом, можно обустроить рабочее место на кухне, и не отвлекать остальных домочадцев.
  • Разделение обязанностей. Также рекомендуется разделять обязанности по дому и занятиям с детьми между супругами во избежание эмоциональных срывов и напряжения.
  • Уединение. Также важно отдыхать друг от друга. Например, партнеры могут посмотреть свои любимые фильмы в разных комнатах. Так у каждого будет возможность ощутить своё личное пространство.
  • Совместные ритуалы. Для того, чтобы почувствовать эмоциональное единение в семье, попробуйте придумать совместный ритуал. Например, совместный завтрак или ужин, на котором обязательно должны присутствовать все члены семьи и желательно без гаджетов (телевизора, телефонов).

Христина замечает, что главная задача сейчас - постараться сохранить баланс в семье, дождаться окончания самоизоляции. Если же после снятия режима проблемные ситуации сохранятся, то возможно поработать над ними с психологом.

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