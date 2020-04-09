Сыктывкарка проводит для детей на самоизоляции прямые эфиры, которые набирают по 30 тысяч просмотров

Россия вышла на самоизоляцию на целый месяц, люди вынуждены работать из дома, а все остальное время оставаться в четырех стенах. Труднее всего самоизоляция дается детям, поэтому организатор Нина Журавлёва проводит прямые эфиры в образах самых популярных персонажей. Девушка рассказала порталу PG11.ru о том, как пришла идея проведения таких мероприятий и кто в них может участвовать.

Нина Журавлёва работает художественным руководителем Дома культуры «Волна» в поселке Краснозатонский. Девушка рассказала, что там отвечает за всю творческую деятельность.

- В культуре я уже 15 лет, очень люблю свою работу, свою профессию и свой коллектив. Организую, провожу и участвую в различных мероприятиях, от маленьких до больших, от городских до республиканских. В своей деятельности всегда стараюсь применять новые формы работы: флешмобы, интенсивы, квизы, баттлы, challenge.

Нина поделилась, что решение проводить прямые праздничные включения было естественным, ведь она и дня не может прожить без праздника:

- Я работаю дома, на «удаленке». У меня есть сын Тема, ему 6 лет. Я вижу, как он грустит и скучает на карантине, а таких деток, как он, очень много. Поэтому я и решила совместить приятное с полезным. Каждый эфир продуман по тематике, но и о профилактике коронавируса мы не забываем. Все это проходит в игровой и доступной форме для ребенка.

Организатор проводит эфиры в официальной группе Дома культуры «Волна» в социальной сети «Вконтакте». Зрители, как правило, это дети от 3-х до 12 лет, их мамы, папы, бабушки и дедушки. Нина делится, что, хоть и может рассчитывать на поддержку всего коллектива Дома культуры, ее главный помощник - ее сын.

- Моя команда - сотрудники Дома культуры «Волна», но так как мы дома и работаем дистанционно, мой главный помощник - это мой сын. Он включает музыку, помогает с реквизитом и морально поддерживает меня. Также у нас есть модератор - Артем Левко, звукорежиссер ДК «Волна», который отслеживает все негативные и злые комментарии хейтеров. Ещё он делает рекламные видеоролики для наших предстоящих эфиров, - рассказывает Нина.

В «арсенале» девушки есть целый ряд персонажей: Кукла Лол, Леди Баг, Алет, Розочка, Смурфетта, Эльза, Пиратка Иззи, девочка Алекс (Майнкрафт), блогер (YouTube-вечеринка), девочка Соня-засоня (Пижамная вечеринка), пони Радуга, пони Пинки-Пай. Это лишь часть всего реквизита, тот, который есть у девушки дома.

Нина рассказала, что на последнем эфире было целых 30 тысяч просмотров, и девушка не планирует останавливаться:

- Участвовать могут все! Это так здорово, что детки с любого города, района могут зайти к нам в прямой эфир и играть вместе с нами. Меня не один раз спрашивали о стоимости, но это бесплатно. Так что добавляйтесь! Мы всем рады!

Несмотря на то, что сложившаяся ситуация в мире, в стране и в республике пугает девушку, она уверена, что в силах людей остановить распространение коронавируса, соблюдая профилактические меры и самоизоляцию. А такие эфиры помогут и детям, и взрослым переждать тяжелое время. Нина рассказала, что уже готовит веселую игру для людей постарше:

- В прямом эфире мы обсуждали вопрос создания «взрослых» программ и я предложила родителям веселую интеллектуальную игру для всей семьи, «Квиз». Надо будет доработать программу и можно запускать проект.

А вы поучаствовали бы в таком эфире? Пишите в комментариях.

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