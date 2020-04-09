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Сыктывкарка проводит для детей на самоизоляции прямые эфиры, которые набирают по 30 тысяч просмотров

Сыктывкарка проводит для детей на самоизоляции прямые эфиры, которые набирают по 30 тысяч просмотров

09 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Нины Журавлёвой / Сыктывкарка проводит для детей на самоизоляции прямые эфиры, которые набирают по 30 тысяч просмотров
Участие в онлайн-праздниках бесплатное

Россия вышла на самоизоляцию на целый месяц, люди вынуждены работать из дома, а все остальное время оставаться в четырех стенах. Труднее всего самоизоляция дается детям, поэтому организатор Нина Журавлёва проводит прямые эфиры в образах самых популярных персонажей. Девушка рассказала порталу PG11.ru о том, как пришла идея проведения таких мероприятий и кто в них может участвовать.

Нина Журавлёва работает художественным руководителем Дома культуры «Волна» в поселке Краснозатонский. Девушка рассказала, что там отвечает за всю творческую деятельность.

- В культуре я уже 15 лет, очень люблю свою работу, свою профессию и свой коллектив. Организую, провожу и участвую в различных мероприятиях, от маленьких до больших, от городских до республиканских. В своей деятельности всегда стараюсь применять новые формы работы: флешмобы, интенсивы, квизы, баттлы, challenge.

Нина поделилась, что решение проводить прямые праздничные включения было естественным, ведь она и дня не может прожить без праздника:

- Я работаю дома, на «удаленке». У меня есть сын Тема, ему 6 лет. Я вижу, как он грустит и скучает на карантине, а таких деток, как он, очень много. Поэтому я и решила совместить приятное с полезным. Каждый эфир продуман по тематике, но и о профилактике коронавируса мы не забываем. Все это проходит в игровой и доступной форме для ребенка.

Организатор проводит эфиры в официальной группе Дома культуры «Волна» в социальной сети «Вконтакте». Зрители, как правило, это дети от 3-х до 12 лет, их мамы, папы, бабушки и дедушки. Нина делится, что, хоть и может рассчитывать на поддержку всего коллектива Дома культуры, ее главный помощник - ее сын.

- Моя команда - сотрудники Дома культуры «Волна», но так как мы дома и работаем дистанционно, мой главный помощник - это мой сын. Он включает музыку, помогает с реквизитом и морально поддерживает меня. Также у нас есть модератор - Артем Левко, звукорежиссер ДК «Волна», который отслеживает все негативные и злые комментарии хейтеров. Ещё он делает рекламные видеоролики для наших предстоящих эфиров, - рассказывает Нина.

В «арсенале» девушки есть целый ряд персонажей: Кукла Лол, Леди Баг, Алет, Розочка, Смурфетта, Эльза, Пиратка Иззи, девочка Алекс (Майнкрафт), блогер (YouTube-вечеринка), девочка Соня-засоня (Пижамная вечеринка), пони Радуга, пони Пинки-Пай. Это лишь часть всего реквизита, тот, который есть у девушки дома.

Нина рассказала, что на последнем эфире было целых 30 тысяч просмотров, и девушка не планирует останавливаться:

- Участвовать могут все! Это так здорово, что детки с любого города, района могут зайти к нам в прямой эфир и играть вместе с нами. Меня не один раз спрашивали о стоимости, но это бесплатно. Так что добавляйтесь! Мы всем рады!

Несмотря на то, что сложившаяся ситуация в мире, в стране и в республике пугает девушку, она уверена, что в силах людей остановить распространение коронавируса, соблюдая профилактические меры и самоизоляцию. А такие эфиры помогут и детям, и взрослым переждать тяжелое время. Нина рассказала, что уже готовит веселую игру для людей постарше:

- В прямом эфире мы обсуждали вопрос создания «взрослых» программ и я предложила родителям веселую интеллектуальную игру для всей семьи, «Квиз». Надо будет доработать программу и можно запускать проект.

А вы поучаствовали бы в таком эфире? Пишите в комментариях.

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Дети Коронавирус Культура

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